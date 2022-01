Ultimate nel primo pomeriggio di oggi le operazioni per il recupero dell'auto finita fuori strada l'altro giorno mentre percorreva la statale 163 «Amalfitana» nel territorio di Piano di Sorrento.

Ieri sera l’Anas aveva annunciato la sospensione della circolazione sull'arteria tra le 8 e le 18 di oggi, in entrambe le direzioni, ma, comunque, solo per il tempo strettamente necessario per consentire al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Napoli, le operazioni di recupero della vettura coinvolta nell'incidente stradale avvenuto al km 6,700. L'intervento si è concluso intorno alle 13 e la statale «Amalfitana» è stata riaperta in anticipo rispetto alle previsioni.

L’uomo alla guida dell’auto finita fuori strada dopo aver sfondato il parapetto che delimita la carreggiata, si è fortunatamente salvato grazie al fatto che la vettura è stata trattenuta dalla vegetazione. Soccorso dai vigili del fuoco è stato poi recuperato grazie ad un elicottero. Ha riportato solo diverse contusioni.