Comune, Archivio divorato da muffa e topi: distrutti i documenti del welfare

Martedì 18 Settembre 2018, 09:10 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2018 09:35

Semidistrutte, illeggibili, mangiate dai topi e dalla muffa. Sono migliaia le pratiche per l’assistenza ai bisognosi che stanno marcendo nell’archivio degli uffici comunali dei Servizi Sociali in via Salvatore Tommasi 19. Decine di faldoni accatastati l’uno sull’altro sul pavimento del piano seminterrato, zuppi d’acqua, fradici, con le pagine ormai incollate in una poltiglia informe. «Dentro quei fascicoli – denunciano i sindacati - ci sono le domande di assistenza degli anziani, i finanziamenti alle cooperative sociali, le pratiche inerenti progetti approvati, le case famiglia, l’assistenza domiciliare. Tutto il lavoro cartaceo del Welfare. Ancora in corso di validità, perché non sono ancora passati i dieci anni per mandarlo al macero». È il quadro sconsolante emerso durante il sopralluogo degli ispettori comunali per verificare lo stato dei luoghi: «I faldoni nell’archivio interrato – scrivono nel verbale - versano in pessime condizioni di conservazione. Del tutto assenti, poi, le misure di prevenzione e antincendio». «Rotto anche il gradino della scala di accesso». Il tutto corredato da un dossier di decine di foto.