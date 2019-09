Negò licenza edilizia, il Comune di Casalnuovo deve 5 milioni di euro a 90enne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 28 Settembre 2019, 13:00

Un permesso di costruire negato quasi trent'anni fa rischia di mettere in ginocchio un comune di 50mila abitanti, Casalnuovo, centro alle porte nordorientali di Napoli tristemente noto per essere uno storico caposaldo del cemento a go-go. Ma i problemi urbanistici adesso potrebbero gravare ulteriormente sulle già vacillanti casse municipali perché il consiglio di stato ha da poco reso pubblica la bocciatura di un ricorso del Comune contro un risarcimento danni di circa cinque milioni di euro riconosciuto l'anno scorso a una donna di Arzano di oltre novant'anni; una signora che nel 1993 chiese al municipio di Casalnuovo invano di ultimare alcune palazzine nel centro che aveva iniziato a far erigere. La decisione della giustizia amministrativa di respingere il ricorso del Comune porta la municipalità casalnuovese al rischio default.