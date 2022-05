Follia al Comune di Arzano: su tutte le furie distrugge i vetri dell'ufficio Anagrafe

Vetri rotti, una sedia capovolta sul pavimento e i carabinieri per i rilievi. È questo il bilancio della mattinata appena trascorsa all’ufficio Anagrafe in via Pecchia ad Arzano. Tutto è cominciato per banali problematiche legate ad una pratica.

Il 43enne non ha voluto sentire ragione, ha afferrato una sedia e ha scagliato la sua ira contro due vetri dell’ufficio. In pochi secondi, si è diffuso il panico negli uffici comunali e sono state immediatamente contattate le forze dell’ordine.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della locale tenenza che hanno identificato e denunciato l’uomo. Dovrà rispondere dell’accusa di danneggiamento.