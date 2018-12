Sabato 15 Dicembre 2018, 13:52

Sono tre gli ex amministratori del comune di Calvizzano, sciolto per camorra nei mesi scorsi, che non potranno candidarsi alle prossime elezioni. Incandidabili, insomma, per effetto della sentenza pronunciata ieri dai giudici del collegio della prima sezione del tribunale Napoli nord. Si tratta di Lorenzo Grasso, ex vicesindaco e poi sindaco facente funzioni dopo la morte di Giuseppe Salatiello, e degli ex assessori Maria Luisa Ferrigno e Antonio Di Rosa, quest'ultimo ritenuto dai magistrati della Dda di Napoli politico molto vicino ad alcuni esponenti del clan Orlando, egemone sul territorio di Calvizzano.