Comune di Napoli, il direttore generale Auricchio lascia l'incarico: «Motivi familiari»

Il Direttore generale e Capo di Gabinetto Attilio Auricchio lascia gli incarichi al Comune di Napoli per motivi familiari. Da oggi il Colonnello Auricchio è in ferie; il Sindaco Luigi de Magistris ha affidato al Segretario generale Patrizia Magnoni l’interim da Direttore generale e ha avviato le procedure per nominare Ernesto Pollice, dello staff del vice Sindaco Panini, nuovo Capo di Gabinetto. «Rivolgo ad Attilio un grande ringraziamento per la tenacia, la competenza e la professionalità che ha profuso in questi nove anni nell’interesse della Città. Insieme abbiamo vinto tante battaglie. Ad Attilio auguro di cuore un brillante futuro professionale».

Ultimo aggiornamento: 13:02

