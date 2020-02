«Dove troverà il comune di Napoli 2,8 miliardi di euro per sanare il proprio deficit di bilancio per evitare il default?» Il senatore napoletano del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Presutto, con altri 36 firmatari, ha presentato un'interrogazione parlamentare sul Comune di Napoli in cui chiede l'intervento del ministro dell'Interno e dell'Economia e Finanze per fare chiarezza sulla sentenza della Corte costituzionale che ha bocciato definitivamente il bilancio approvato dalla giunta de Magistris. «Sono molto preoccupato per il futuro della città. Le strade sono due. Bloccare la spesa e le assunzioni, portare le tasse al massimo, prevedere un piano di rientro che blocchi qualsiasi investimento, oppure dichiarare il dissesto - prosegue Presutto -. Questo potrà essere dichiarato dal Comune, con una vera e propria resa per incapacità, o disposto dalla Corte dei Conti della Campania con il Prefetto che passa la gestione della città a un commissario». «Ai due ministri chiedo di intervenire e di trovare una soluzione - conclude Presutto - per evitare che l'attuale amministrazione faccia altri danni» © RIPRODUZIONE RISERVATA