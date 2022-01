Comune di Napoli, 500 no vax e rispunta l'ipotesi dello smart working

Quotidianamente all'elenco dei contagiati tra i dipendenti comunali si aggiunge un numero variabile fra le dieci e le venti unità. La diffusione del virus all'interno della macchina comunale ha già messo in allarme il sindaco che ha paventato la preoccupante ipotesi di riduzione dei servizi essenziali in caso di mancate risposte all'emergenza. Già sono in affanno Asìa e Anm a causa delle defezioni causa Covid, il disagio, però, si allarga...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati