Comune di Napoli: «Finte multe, non pagate se non c'è questo Iban»

«È in corso un tentativo di truffa ai danni dei cittadini residenti nel Comune di Napoli. E’ stato infatti segnalato dal servizio gestione Sanzioni amministrative che ignoti stanno producendo verbali contraffatti al codice della strada, depositati sui parabrezza dei veicoli in sosta». Questo l'allarme lanciato dai vigili urbani che mostrano i finti documenti e ricordano che l'Iban corretto è «di fattura e tipologia diversa da quello del Comune di Napoli». Ll’unico codice di pagamento da utilizzare in caso di contravvenzione è IT03W0760103400001033919109.