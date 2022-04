Comune di Napoli, riunioni su mobilità e infrastrutture ed ex percettori Apu

Domani, nel palazzo di via Verdi, sono previste due riunioni. La prima alle 10.00 (sala Consiglio comunale, V piano) della commissione Infrastrutture e mobilità sui piani di Protezione civile del Comune di Napoli. Invitati l'assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Edoardo Cosenza e il dirigente del servizio Protezione civile Pasquale Di Pace. L'altro incontro è alle 13 (sala consiglio comunale, V piano) con la commissione Politiche giovanili e Lavoro con l'obiettivo di procedere all'approfondimento delle problematiche "ex percettori Apu". Invitati a prendere la parola l'assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro Chiara Marciani, e i rappresentanti ex percettori Apu.

