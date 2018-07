CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 26 Luglio 2018, 22:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno occupato per tre giorni e due notti le stanze dell’assessorato al Bilancio di Palazzo San Giacomo costringendo l’assessore Enrico Panini a trasferirsi temporaneamente in un altro ufficio. Dormendo per terra su alcune lenzuola, altri sulle scrivanie, i bambini invece sono stati sistemati sui divanetti presenti in assessorato. Le circa trenta persone, di cui undici bambini, che vivono nello stabile di piazza Miraglia, sul quale pende un ordine di sgombero della magistratura, si sono «trasferite» all’interno delle stanze del Comune per chiedere «una soluzione concreta».L’OCCUPAZIONELe donne non si sono perse d’animo e ieri mattina hanno anche steso panni e lenzuola dai balconi del Comune. Mentre i ragazzini giocavano a pallone, con alcuni fogli di carta arrotolati con nastro di carta marrone. Sulle scrivanie alcuni pacchi di biscotti e resti della colazione appena consumata. L’assessorato si è trasformato in albergo sociale. Due giorni fa sono volati dalla finestra decine di fogli, che hanno fatto da tappeto in piazza Municipio per diverse ore. Su alcune carte si potevano scorgere mail e indirizzi di posta elettronica di vecchie corrispondenze. Le carte del bilancio, che in queste settimane gli uffici stanno redigendo (dovrebbe approdare in aula il 2 agosto) sono state portate via, in altre stanze, sempre al primo piano del palazzo comunale. Dopo la lunga occupazione alla fine gli abitanti di piazza Miraglia hanno vinto la battaglia, mentre al Comune è toccato cedere alle richieste. Donne e bambini hanno lasciato le stanze dell’assessorato alle 16,30 di ieri pomeriggio.LA SOLUZIONELa matassa si è sbrogliata in seguito all’incontro tra Enrico Panini, assessore tra le altre cose alle Politiche per il diritto alla casa, e gli occupanti. Il Comune acquisirà innanzitutto il censimento dei sei nuclei familiari, circa 35 persone in tutto, che vivono a piazza Miraglia in uno stabile di proprietà della Curia, mentre lo stesso Panini ha già scritto alla Napoli Servizi invitando la partecipata comunale ad effettuare i sopralluoghi in cinque strutture messe a disposizione dall’ente, come possibile soluzione.