Domenica 29 Settembre 2019, 14:05

Il gruppo social "Pomigliano Indignata" ha tenuto a battesimo stamane la prima "marcia silenziosa" di Pomigliano. Decine di cittadini, mascherina anti polveri sul viso, hanno deciso di marciare senza dire una parola lungo le strade della città del Napoletano, ormai tristemente nota per i suoi livelli record di polveri sottili. La marcia silenziosa sarà ripetuta ogni domenica. Si tratta di una protesta che non ha avuto soltanto motivazioni ambientaliste. Il leader di Pomigliano Indignata, Felice Romano, imprenditore del settore assicurativo e noto cantautore, ha scritto il manifesto di questo movimento molto critico nei riguradi del sindaco della città, Raffaele Russo, e della sua amministrazione comunale. Ecco il manifesto: "La città è stanca !Oggi tantissima bella gente in modo silenzioso, pacato, disciplinato ha manifestato per le strade della città. Lo faremo ogni domenica: tanti altri si aggiungeranno a noi fino a quando chi ha rovinato Pomigliano non lascerà il Comune. Vogliamo una città dove si respiri, dove si viva meglio , dove non ci siano strisce blu, targhe alterne, piste ciclabili fatte male. Vogliamo una città dove le scuole abbiano i cancelli aperti, dove le rotonde funzionino per davvero, dove la sicurezza sia una cosa vera. Vogliamo una città dove per andare a trovare i defunti non si debba... Vogliamo un ‘amministrazione comunale che sia dalla parte del cittadino e non contro ! Vogliamo una città dove la spazzatura non sia lasciata per terra . Vogliamo una città dove la Gori chiuda perché si deve ripristinare al più presto il servizio pubblico . Vogliamo una città governata da persone perbene, coscienziose e soprattutto capaci di vedere la Pomigliano del futuro diversa da come questi signori ce l’hanno consegnata. Vogliamo una città a favore dei commercianti ma anche con una movida disciplinata. Vogliamo al Comune persone serie e non arroganti, capaci e non improvvisate .. Vogliamo chi ha una visione diversa . P greco, l'associazione che abbiamo appena costituito, è la risposta che offriamo alla città. Unisciti a noi . Ogni domenica faremo una passeggiata silenziosa. Intanto infinite grazie a tutti voi che avete partecipato ! Buona domenica a tutta Pomigliano".