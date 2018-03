CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 22 Marzo 2018, 22:59 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2018 22:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune di Napoli è proprietario dal 2013 di 898 case ex Iacp e in precedenza del Demanio dello Stato destinate alla dismissione in 3 anni, ma nessuna di queste è stata venduta. Appartamenti in via Pietro Castellino, Colli Aminei, Soccavo e Secondigliano, da 4 a 7 vani e mezzo, fino a 130 metri quadrati, con annessi parchi, giardini e frutteti, più 70 negozi. Immobili valutati 24 milioni di euro dalla Napoli Servizi, che ne aveva ritenuto conveniente l’acquisizione per l’amministrazione comunale, al netto dei costi di gestione e manutenzione pari a 850mila euro l’anno, nell’ottica della vendita. «Si può prevedere di procedere alla dismissione dell’intero compendio - scrivevano i periti - entro tre annualità, 2014-2016». Nel parere del ragioniere generale, allegato alla delibera, l’operazione doveva comportare «un incremento patrimoniale da destinare alla vendita e che potrà concorrere alla riduzione del disavanzo di amministrazione».Insomma, un’acquisizione vantaggiosa per il Comune, a patto di vendere le case per fare cassa e risanare i conti, strangolati dal predissesto. Ma l’operazione, dopo un avvio veloce, impresso dalla gestione dell’ex assessore Alessandro Fucito, si arena dopo il 2015. Da allora le case sono contrattualizzate dal Comune, che oggi incassa i canoni, tuttavia le dismissioni sono ferme al palo.