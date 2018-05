CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 23 Maggio 2018, 09:01 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 09:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dismissioni bloccate, riscossioni di affitti, tasse e multe stradali ferme al palo. Ammanchi per decine di milioni di euro rispetto agli obiettivi. Flop sulla lotta all’evasione, nonostante gli sforzi di recupero. Zero incassi sui canoni per le luci dei morti ai cimiteri. Uso sistematico e disinvolto delle anticipazioni di tesoreria, con ben 423 milioni di euro su 432 di fondi vincolati usati per altro e non reintegrati e interessi passivi per quasi un milione di euro. Ecco i motivi che hanno portato i revisori dei conti del Comune di Napoli a dare parere negativo, con prescrizioni, al rendiconto di bilancio del 2017 che va in aula oggi. Per il Collegio è a rischio anche il salvataggio di Anm, a causa della difficoltà di avere dati attendibili nel raffronto tra i bilanci delle società partecipate e i conti del Municipio. Tra le voci sforate, secondo i revisori, anche le spese per consulenze, sponsorizzazioni e rappresentanza: nel 2017 ben 611mila euro, circa 300mila euro in più rispetto al tetto massimo.Il giudizio. Da qui la «bocciatura» del bilancio. «Non si esprime parere favorevole - scrivono i revisori Nicola Giuliano, Giuseppe Criscuolo e Giuseppe Riello - per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 e si invita l’organo consiliare ad adottare i provvedimenti di competenza. Il Collegio dei revisori prescrive che l’ente provveda tempestivamente ad adottare le attività necessarie al superamento di tutte le riserve espresse, garantendo la salvaguardia degli equilibri». Ok, invece, sull’aumento del disavanzo di 12,7 milioni di euro spalmato sul 2020 nel bilancio triennale. In totale il disavanzo accertato per il 2017 ammonta a 1,7 miliardi.