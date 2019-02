Napoli, maxi-buco del Comune: imprese non pagate da tre anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 26 Febbraio 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 26-02-2019 23:03

Con il fiato sospeso, così si vivono queste ore a Palazzo San Giacomo. Ore di attesa per la decisione della Cassa Depositi e Prestiti rispetto all’anticipazione di liquidità richiesta dal Comune di 240 milioni. Una opzione prevista nella legge di stabilità per pagare esclusivamente i fornitori. E il Comune è fermo al 2016. Se arrivasse il via libera dalla Cassa si potrebbero pagare i fornitori fino a giugno 2018. L’anticipazione va restituita entro il 30 dicembre, e sarebbe comunque una boccata d’ossigeno in un panorama dove dal 2013 l’ombra del default aleggia in maniera minacciosa. Alleggerirebbe la pressione su un ente in predissesto sul quale la Corte dei Conti ogni 4 mesi va a verificare se il piano di rientro dal debito - che è di 1,7 miliardi - l’ente lo rispetta. Ci sono centinaia di imprese in grande sofferenza come testimonia la cessione dei crediti alle banche per milioni e milioni. Un elenco sterminato di imprenditori che preferisce pagare la salata commissione alle banche pur di non aspettare più il pagamento del Comune.