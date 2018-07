Comune di Napoli in rosso ma per gli affitti spese da record

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 9 Luglio 2018, 09:13 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2018 10:29

«Affitti d'oro. Il Comune continua a pagare ai privati canoni fuori mercato per l'affitto di locali da adibire a scuole, uffici e alloggi». Un problema già sollevato nel 2013 dal consigliere comunale Gaetano Troncone che oggi, però, tornando a confrontare i valori, ha rilevato che per alcuni immobili anziché risolversi la situazione sarebbe peggiorata. «In sei casi - rileva il consigliere comunale Gaetano Troncone in un dossier inviato al sindaco Luigi de Magistris e all'assessore al Patrimonio, Ciro Borriello - i costi per il Municipio sono aumentati rispetto a 5 anni fa, quando le stesse pigioni erano già più care dei prezzi massimi fissati dall'Agenzia delle Entrate e dall'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi). E in un caso, l'immobile di Salita Miradois 39, il costo è addirittura raddoppiato».Il report di Troncone prende in esame i dati dei fitti passivi a fine 2017. Tra quelli aumentati figurano gli appartamenti in via Oronzio Massa, il cui affitto sarebbe schizzato, secondo il dossier, «dai 271mila euro l'anno del 2013 agli attuali 297mila: 25.800 euro in più all'anno, 155mila euro sopra il tetto fissato dall'Omi già nel 2013. O di un immobile in via Vittorio Veneto a Miano, dove il Comune spende 52mila euro in più all'anno di fitto, rispetto a 5 anni fa, con un canone passato da 32mila a 84mila euro annui. Addirittura raddoppiato il canone di un immobile a Salita Miradois 39, salito dai 25mila euro del 2013 ai 55.500 euro attuali all'anno. Costi aumentati anche per l'affitto di alcuni immobili in via Raimondi, dove «si è passati da 335mila euro annui (anno 2013) a 360mila euro annui, ovvero 24mila euro in più, e 153mila euro sopra i valori Omi stimati nel 2013. Spese lievitate di circa 10mila euro all'anno in più per 4 appartamenti in via Diocleziano 660, «dove si è passati da 36.770 euro annui a 46.067 euro a fronte di una stima Omi 2013 di 28.512 euro». Più contenuti i rincari per l'affitto di alloggi in via San Giacomo, solo «8.848 euro in più all'anno: da 86.987 euro del 2013 a 95.836 euro attuali, comunque 45mila euro sopra i valori Omi». «Ancora oggi - conclude Troncone - esistono fitti decisamente fuori mercato. La questione va affrontata radicalmente, soprattutto alla luce degli impegni presi con il Governo che prevedevano la dismissione di tutti i fitti passivi a seguito del predissesto». A conti fatti, per i sei casi segnalati l'ente spende circa 150mila euro in più rispetto al 2013.