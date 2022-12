Il Comune di Napoli e la nuova campagna contro l'uso dei fuochi pericolosi a Capodanno

Per la notte del 31 dicembre l'Amministrazione Comunale rinnova l'invito alla cittadinanza ad evitare l'uso dei botti illegali che mettono a rischio l'incolumità di adulti e bambini. Sono tanti gli eventi organizzati in città in questi giorni dell'anno ai quali sarà possibile partecipare perché la festa sia veramente all'insegna dell'allegria e senza rischi per i cittadini ed i tanti turisti che accogliamo a Napoli.

Ecco allora la nuova campagna promossa dal Comune di Napoli per salutare il nuovo anno in sicurezza e in allegria. Festeggia con prudenza, evita i botti pericolosi e vieni a goderti gli spettacoli del Capodanno in piazza ed i fuochi pirotecnici alle ore 2:00 a Castel dell'Ovo