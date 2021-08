Gita e “selfie” sulla barca dell'Ufficio Risorsa Mare, sotto accusa il Comune di Portici

«Fa ancora scalpore l'amministrazione comunale di Portici guidata dal sindaco Enzo Cuomo, che questa volta ha concesso a due cittadini, presumibilmente in maniera abusiva, di usufruire di una imbarcazione dell'ufficio Risorsa Mare per scattare un “selfie” a bordo nel porto del Granatello - denuncia con una nota il Movimento 5 Stelle - a rendere il tutto ancora più grave è che, ad aver beneficiato dell’imbarcazione, sarebbero proprio due cittadini vicinissimi all’amministrazione comunale».

«Diversi cittadini ci hanno contattato comunicandoci di voler fare un giro sull'imbarcazione dell'ufficio Risorsa Mare dopo aver visto una storia su Facebook, in cui chi ha commesso l'abuso se la ride – si legge ancora nel comunicato - l'imbarcazione, frutto del lavoro dell'assessorato guidato all'epoca dai Verdi, serve per pulire il nostro mare e non per le gite in barca. Chiederemo la documentazione ufficiale per capire a che titolo questo cittadino ha beneficiato dell’imbarcazione».