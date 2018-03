Comune, stangata sui servizi: aumentano quasi tutte le tariffe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 29 Marzo 2018, 22:56 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 22:58

Un Consiglio comunale spigoloso, con una maggioranza risicatissima che ha perso qualche pezzo - Nino Simeone di Agorà, recuperarlo non sarà facile - e che è apparsa distratta, tanto che ha fatto passare un emendamento del M5S perché ormai gli arancioni alzavano la mano per sfinimento più che per convinzione. Il primo giorno di discussione - e anche l’ultimo perché l’Aula è andata avanti a oltranza approvando tutte le delibere: revocata, dunque, la seduta di oggi - per approvare le delibere propedeutiche al Bilancio che andrà in discussione il 16 aprile è un calvario. Con sullo sfondo, a rendere l’aria ancora più pesante, la notizia piombata in aula delle motivazioni dell’ordinanza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti che ha confermato la sanzione di 85 milioni per il Comune. Cosa è successo ieri? Aumentano nella sostanza quasi tutte le tariffe, dalla Cosap alla Tari, mediamente del 10-20 per cento, aumentano anche quelle dei cosiddetti «servizi a domanda individuale» ovvero dalla refezione scolastica all’affitto delle sale e dei locali del Comune, introdotta la tassa sui «Bed and breakfast»: dovranno dunque pagare anche i gestori delle strutture ricettive destinate a brevi soggiorni turistici.