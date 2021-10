«Comunicare la bellezza», da Nola a Roma per parlare di comunicazione nella diocesi

Mariangela Parisi, dell'ufficio per la Comunicazione della diocesi di Nola, sarà tra i relatori della giornata di studio su «Comunicare la bellezza della famiglia» a partire dalle proposte della Chiesa Italiana. L'iniziativa è promossa dalla Facoltà di Comunicazione Istituzionale della Pontificia Università della Santa Croce per venerdì 29 ottobre 2021.

Sarà il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana, a inaugurare l'evento con una relazione su «La Chiesa e la promozione della Famiglia», dopo i saluti del decano della Facoltà, Daniel Arasa.

L'iniziativa si inserisce negli eventi del 25esimo anniversario della Facoltà di Comunicazione e nell'Anno «Famiglia Amoris Laetitia» indetto da papa Francesco come cammino verso il X Incontro Mondiale delle Famiglie che si svolgerà a Roma nel giugno del prossimo anno. «In quest'anno dedicato alla famiglia, proprio mentre festeggiamo i 25 anni della nostra Facoltà, ci è sembrato opportuno riflettere sul contributo che, come comunicatori, possiamo dare nella trasmissione della bellezza e della gioia dell'amore familiare - ha dichiarato Daniel Arasa -. Riteniamo che la famiglia sia il principale cardine della società, e come tale vada sostenuta e incoraggiata per dare risposte in un mondo spesso senza speranza. Infatti, come ci ricorda papa Francesco anche in Amoris laetitia, è l'amore che coltiva legami, crea reti d'integrazione e «costruisce una solida trama sociale». In questo la comunicazione riveste un ruolo centrale».

Nel pomeriggio si alterneranno in una Tavola rotonda i portavoce di alcuni Uffici di Comunicazione delle Diocesi italiane, in rappresentanza dei colleghi di tutta la Penisola. Interverranno, infatti, oltre a Mariangela Parisi, Vincenzo Corrado, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Cei; don Walter Insero, del Vicariato di Roma e Stefano Femminis, della Diocesi di Milano. L'incontro sarà moderato da Giovanni Tridente, direttore di Comunicazione dell'Università della Santa Croce.