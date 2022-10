Caivano sotto choc per la perdita di Maria, morta all'improvviso a 56 anni

Una comunità sotto choc per la morte improvvisa di Maria Mellone. La donna aveva 56 anni, era mamma ed era molto amata nella cittadina a nord di Napoli, per il suo carattere sempre disponibile e solare. «È un giorno triste», scrive il consigliere Giuseppe Mellone, suo cugino, e sono centinaia i commenti per testimoniare la vicinanza alla famiglia e alla amica perduta. Maria viveva nella frazione, Pascarola, dove appena pochi giorni fa un'altra giovane mamma è venuta a mancare, improvvisamente, a soli 40 anni. Tante le dediche sul profilo social di Maria: «Il tuo sorriso contagioso è il tuo essere sempre buona con tutti non si può dimenticare. Ti porterò per sempre nel mio cuore. Sempre. Ovunque tu sia, con affetto infinito, fai buon viaggio Mary».