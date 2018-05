CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 15 Maggio 2018, 08:41 - Ultimo aggiornamento: 15-05-2018 08:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi accosto alla preda, faccio un colpo di tosse per far capire al mio compagno, la nonna, che si deve avvicinare per darmi la copertura, prendo la pantofola, la sbacchetto un poco, poi dico al mio amico buttamelo addosso, la tiro e faccio cavallo all'altro compagno», ed ecco che in pochi secondi il portafogli è scomparso. Era il 2011 e tre borseggiatori napoletani stavano mostrando una delle tecniche usate ogni giorno per derubare turisti e passanti a Bob Arno, arrivato in città proprio per realizzare il documentario «Napoli i re del borseggio», andato in onda sul canale di National Geographic.Lo showman di Las Vegas era alla ricerca di tale «Angelo», che nel settore era considerato una star: «il migliore», così viene definito nel documentario, che era riuscito a derubare Arno una volta ma era scappato prima che potesse parlargli. Passano gli anni, ma non sono cambiate le tecniche né i protagonisti. Angelo, che di cognome fa Barattolo e oggi ha 57 anni, è stato arrestato subito dopo aver sfilato il portafogli un uomo insieme con un complice.È stato bloccato dai carabinieri di Poggioreale che, in borghese e confusi tra i passeggeri, stavano svolgendo un servizio mirato proprio a contrastare questo tipo di reati a bordo dell'autobus di linea 601.