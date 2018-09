Napoli, con forbici e coltello minaccia di uccidere la moglie: in manette

Martedì 11 Settembre 2018, 12:07

Questa notte gli agenti di polizia dell’Upg hanno arrestato V.P. 51enne napoletano, pluripregiudicato e recidivo, per il reato di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate e hanno denunciato lo stesso per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.I poliziotti, durante l’attività di controllo del territorio, sono stati allertati dalla sala operativa per la segnalazione di una lite familiare violenta nel rione Don Guanella. Giunti sul posto gli agenti hanno notato sulle scale una donna in forte stato di agitazione in quanto il marito, armato di forbici e coltello, alla presenza dei figli, aveva minacciato di ammazzarla.Gli agenti prontamente sono entrati nell’abitazione e nella camera da letto hanno trovato la figlia della vittima in forte stato confusionale. I poliziotti hanno trovato un paio di forbici e coltello che sono stati sequestrati mentre nell’altra stanza hanno sentito la voce di un uomo che continuava a minacciare la donna. L’uomo, che alla vista della polizia continuava a minacciare e insultare la consorte, è stato prontamente bloccato. Gli agenti hanno accertato che il 51enne napoletano già in altre occasioni aveva maltrattato la moglie. V.P. è stato arrestato e condotto al carcere di Poggioreale.