Michele De Luca, grafico creativo napoletano, ha aperto nel 2017 una seguitissima pagina su Facebook, “Città di Napoli”, che racconta le bellezze artistiche, architettoniche e culinarie del territorio partenopeo e non solo. «Mi occupo di comunicazione per le aziende e conosco bene Facebook, social network che arriva a moltissime persone di tutte le età; siamo presenti anche su Instagram, su YouTube e su Twitter ma non hanno la stessa capacità di penetrazione. Da agosto 2019 abbiamo registrato una crescita delle visualizzazioni fino a due milioni - spiega De Luca - questi dati si sono mantenuti nei mesi successivi fino ad arrivare negli ultimi due mesi a raggiungere i sei milioni di visualizzazioni con trend in crescita».



Ma quali sono i segreti per questo boom di visualizzazioni? «Credo che sia il risultato degli argomenti da noi scelti in questo periodo e dalla qualità proposta - continua De Luca - visto il periodo di quarantena ci siamo dedicati alle video ricette realizzate con mia moglie, Francesca, Armenio, che ha avuto un milione di visualizzazioni, ma anche quelle della pizza, delle zeppole di San Giuseppe e tutte queste ricette sono state molto seguite». A seguire la pagina sembra siano più donne che uomini. «Le donne sono il 65% circa dei followers di età compresa tra i 20 e i 60 anni». Questa pagina perché nasce? «Il nostro slogan - conclude De Luca - è “Napoli non è una città ma un sentimento” e con questa idea realizzo i miei video in cui svelo parti della nostra città e della nostra provincia che non conoscono neanche le persone che qui sono nate e quelle che invece sono celebri cercando di scoprire sempre aspetti inediti penso al Palazzo dello Spagnolo, a tutta la Sanità, ai bagni della regina Giovanna, la Gaiola, la Fenestella di Marechiaro e a tanti altri luoghi. Il mio scopo è dare la possibilità ai tanti napoletani sparsi nel mondo di potere godere delle immagini della nostra bella Napoli stando comodamente seduti a casa». © RIPRODUZIONE RISERVATA