Con la Smart travolge e uccide uomo, poi si dà alla fuga: 24enne arrestato

Sabato 7 Aprile 2018, 13:21

I carabinieri della stazione di Cancello hanno arrestato Cuono Petrella, 24 anni, originario di San Felice a Cancello e domiciliato ad Acerra, ritenuto responsabile del reato di omicidio stradale aggravato, avvenuto in via Napoli a San Felice a Cancello. Petrella, a bordo di una Smart, per cause ancora in corso di accertamento, ha investito un marocchino di 50 anni, Bihichi Bouzekri, uccidendolo.I militari dell’Arma, a seguito di accurata attività d’indagine e di escussioni testimoniali, sono riusciti a risalire al responsabile che si era dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio in attesa della celebrazione del rito ordinario. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro penale. La salma, su disposizione dell’autorità giudiziaria, si trova ora presso l’istituto di medicina legale di Caserta.