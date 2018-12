CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 7 Dicembre 2018, 22:51

Quando dici il confronto tra nord e sud, tra i piemontesi e i campani. Un raffronto impietoso, secondo la ricostruzione investigativa, almeno a leggere le carte depositate nel corso dell’inchiesta a carico di Loredana Di Vico, la dirigente della Asl Napoli uno finita agli arresti domiciliari assieme all’ex compagno (e imprenditore privato) Vincenzo Dell’Accio. Parlano i numeri, secondo gli inquirenti, a partire da un dato di fatto: gli stessi apparecchi comprati dall’Asl napoletana per rifornire un ospedale casertano sono costati il 300 per cento in più rispetto alla stessa spesa fatta per rifornire un ospedale piemontese. ​Inchiesta per turbativa d’asta, lo spulcio delle carte svela il retroscena di contratti e appalti che avrebbero pesantemente gravato sulle casse della Campania (e sui disservizi in materia sanitaria).