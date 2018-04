Mercoledì 25 Aprile 2018, 11:54 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2018 12:03

Viaggiava lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo con un materasso matrimoniale sul tettuccio. In auto, una famiglia, sette persone inclusi bambini, tutti provenienti dal napoletano. Il materasso era stato caricato sul tettuccio della macchina e avvolto con un telone che però, come mostra la foto non era stato ben agganciato. La vettura è stata intercettata e fermata dagli agenti del Coa di Sala Consilina, al km 97, nei pressi di Sala Consilina, in direzione sud. Alla guida c’era un uomo di 55 anni. La vettura è stata sequestrata.