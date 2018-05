Concerto di Liberato a Napoli, 5 parcheggiatori abusivi fermati e oltre 100 verbali dei vigili

Giovedì 10 Maggio 2018, 08:50 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2018 08:50

Quattro ragazzi feriti sugli scogli del lungomare Caracciolo, 5 parcheggiatori abusivi sanzionati ed oltre 110 verbali elevati ai veicoli in sosta vietata e lungo le vie di fuga tra la rotonda Diaz ed il viale Dohrn. Questi i numeri registrati al termine del concerto del misterioso Liberato che ieri sera, si è esibito davanti a 20.000 persone accorse da ogni parte della città e del paese, all’altezza della rotonda Diaz.Una serata per lo più tranquilla, quella dedicata alla musica del fenomeno mediatico e musicale del momento che ha radunato davanti al suo palco, un pubblico variegato di persone desiderose di conoscerlo da vicino.Tutte le disposizioni, comprese quelle relative alla vendita di bevande in vetro, sono state rispettate dagli esercenti posizionati in un raggio di 500 metri dal palco che hanno provveduto a vendere drink e birre in bicchieri e contenitori in plastica. La serata però è stata meno tranquilla per chi, desideroso di vedere l’arrivo di Liberato da mare, ha deciso di posizionarsi sugli scogli ai margini dell’area riservata al concerto. Una ragazza ed altri tre giovani infatti sono rimasti feriti nel tentativo di raggiungere il punto “migliore” da cui osservare il cantante. A parte questo, anche il deflusso al termine dell’evento è stato gestito al meglio dai 40 agenti della Polizia Locale intervenuti in zona per la serata che si è definitivamente conclusa intorno alle 22:30, non causando particolari problemi al traffico veicolare nel corso degli orari di punta.