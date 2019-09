Mercoledì 25 Settembre 2019, 13:15

Diciassette giorni di concorso in cui si sono alternati – tra mattina e pomeriggio – più di 8mila partecipanti per un totale di 143mila candidati. Questi i numeri del “concorsone” della regione Campania che si è concluso ieri con l’ultima giornata di prove preselettive.«Non è stato facile organizzare queste 34 sessioni d’esame» commenta la responsabile Formez Valeria Russo. «Abbiamo impiegato tutte le nostre risorse tra Napoli e Roma che hanno collaborato ogni giorno con i rappresentanti della regione. Il numero di partecipanti è stato molto alto e questo ci ha imposto di prestare attenzione ad ogni singolo candidato. Sono state prese in considerazione e salvaguardati tutti i ragazzi o le ragazze appartenenti a fasce protette, come i portatori di handicap o le donne incinte. Abbiamo svolto le prove con il massimo del rigore e del rispetto per tutti i candidati che abbiamo cercato di tutelare in ogni modo possibile».Una grande organizzazione insomma, per un concorso che non può dirsi ancora concluso. Le correzioni dei test avverranno nei primi giorni di Ottobre e solo allora, verranno selezionati gli esaminandi per la seconda prova scritta.«Adesso ci sarà una nuova fase – continua Valeria Russo – che ci vedrà impegnati nella valutazione dei test appena terminati ed all’elaborazione delle graduatorie per i 16 profili previsti. Non sarà facile ma stiamo facendo il possibile affichè sia reso il migliore servizio. Ci spiace per i disagi del primo giorno, legati a malfunzionamento dei supporti tecnici a disposizione e per le proteste dei ragazzi di ieri. Ma proprio nel rispetto delle regole non potevamo consentire ingressi oltre l’orario previsto».