Avvocati a Napoli, agli esami passa solo un candidato su tre

Chissà oggi come commenterebbero la notizia Enrico De Nicola, Giovanni Leone, Alfredo De Marsico e tanti gli altri grandi avvocati napoletani ai quali viene tributato un ricordo nello spettacolare Salone dei Busti di Castelcapuano. Loro che innalzarono il Foro di Napoli a scuola di giuristi ed epicentro di democrazia e legalità. Come reagirebbero oggi alla notizia che agli esami di Stato per vestire la toga di avvocato soltanto uno su tre ha superato le prove scritte?

Più che le parole, a parlare sono i numeri: 1354 i candidati ammessi, sui 3801 che a dicembre parteciparono alle prove scritte che si svolsero presso la Mostra D'Oltremare: per un totale pari al 36 per cento dei laureati. I testi sono stati esaminati da un collegio di legali di Milano, mentre - per le strane alchimie che regolano questo concorso-giostra - a valutare invece gli scritti degli aspiranti togati di Roma (ammessi invece per il 42,2 per cento) sono stati proprio i colleghi partenopei. Nulla di nuovo sotto il sole, dirà chi conosce le ultime percentuali che attestano i promossi di Napoli agli orali nella media degli scorsi anni. E invece ecco infuriare le polemiche.

E dunque, ricapitolando: un solo praticante avvocato su tre iscritto all'Ordine di Napoli supera la prova scritta. O - se volete - due su tre non ce la fanno. Bocciati già agli scritti. Facciamo subito una premessa che serve a spiegare molte cose: l'Italia è il Paese europeo con il maggior numero di avvocati, e - udite udite - quelli iscritti solo nel distretto giudiziario di Napoli (senza contare quelli romani) superano i colleghi dell'intera Francia.



A parlare è l'avvocato napoletano, che ha presieduto la Prima commissione a Roma: «Nonostante l'emergenza Covid, che ha prodotto un'interruzione obbligatoria, abbiamo svolto con coscienza e meticolosità il nostro lavoro. Siamo stati rigorosi, garantendo due o anche tre sedute a settimana per la correzione degli scritti. Ai primi di ottobre partiamo con gli orali, dopo avere estratto la lettera».

Ma a esiti di scritti ormai chiusi, c'è chi non ci sta e rilancia gettando benzina sul fuoco delle polemiche. È Claudia Majolo, presidente dell'Unione Praticanti Avvocati di Napoli, che sostiene che non risulterebbe ancora pubblicato il bando d'esame per la sessione 2020-2021 e le eventuali nuove modalità a fronte dell'emergenza Covid.

«Le evidenze scientifiche e i nuovi dati allarmanti rispetto ai contagi - dichiara Majolo - dimostrano infatti come vi sia il rischio di una nuova pandemia; a repentaglio sono circa 25.000 praticanti avvocati che si trovano a dover affrontare una prova che li vede impegnati per tre giorni. Dopo i ritardi nella correzione degli scritti, stante il perdurare dell'epidemia, noi come Upavv - chiediamo al Governo di dare un segnale chiaro agli aspiranti avvocato, facendo luce su una situazione di estrema incertezza. Soprattutto esigiamo che siano adottati tutti i protocolli di distanziamento sociale che si riterranno necessari per evitare il propagarsi del contagio».

E, come se ancora non bastasse, spunta anche un giallo. Inutile dire, legato ad un post su Facebook: scritto e pubblicato da un giovane laureato il quale sostiene che il suo nome comparirebbe tra i bocciati tra i candidati napoletani per le prove scritte all'esame di avvocato, pur non essendosi egli mai presentato al concorso svolto presso la Mostra d'Oltremare. Indagini in corso per capire se si tratti di una denuncia che trova fondamento o se si tratti di un fake.

