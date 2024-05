Concorso dirigenti scolastici Campania, caos ai test: già pronti i ricorsi

La prova selettiva per il concorso dei dirigenti scolastici ha sollevaro un mare di polemiche. Prova che si è svolta nella giornata di ieri. Vediamo i dati della Campania: 3599 candidati per 34 posti. I candidati in tutta Italia sono stati 25mila per 587 posti complessivi. In base al bando deve essere ammesso un numero di canddiati pari al triplo dei posti banditi per la regione. Ma qual è il punteggio minimo pwer gli ammessi in Campania.? Pochi minuti fa il direttore scolastico regionale sul sito dell'Usr ha fornito le indicazioni: il punteggio minimo per essere ammessi alla prova scirtta è 40 (in Puglia è 38).

«In merito alla procedura del concorso ordinario di cui al DDG prot. n. 2788 del 18 dicembre 2023, premesso che, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del Bando, è ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti disponibili in ciascuna Regione - si legge nella nota- , visti gli esiti della prova preselettiva svoltasi il giorno 23 maggio 2024, si comunica che: - in Regione Campania, il punteggio minimo per accedere alla prova scritta è pari a 40 punti, fatti salvi gli accertamenti in corso per la verifica dei requisiti di accesso e gli esiti di eventuali prove suppletive, che potranno determinare una variazione del punteggio minimo indicato per superare la prova, di cui nell’eventualità sarà data comunicazione. - saranno perciò ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi (40 pt.), nonché i soggetti esonerati dalla prova». In pratica gli ammessi saranno 102 su 3559. Gli ammessi - prosegue l'Usr - verranno resi noti con successivo avviso.

Ma il punto non è questo. Quanto piuttosto il test. A diifferenza della precedente prova preselttiva (2017) in questo caso non è stata pubblicata la batterie di domande dalle quali sarebbe poi state scelte quelle della rpova concorsuale, bensì 36 ore prima del test sono stati pubblicati «quadri di riiferimento» - fanno notare gli esperti - non previsti dal bando dai quali è emerso che i quesiti sarebbero stati su aree non contemplate nelle precedenti prove.

E - aggiungono - alcuni quesiti a risposta multipla sarebbero errati.

Da qui le polemiche e gli amministrativisti sono già pronti per i ricorsi. In Campania, il numero delle persone pronte a fare ricorso - rivela l'avvocato Guido Marone - sarebbero già 800, ma il numero è destinato ad aumentare.