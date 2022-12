Il bando è uscito ad agosto, le prove selettive sono cominciate ieri, ma sui treni saliranno soltanto verso la fine del 2023. Sono i nuovi macchinisti e capitreno di Eav, 80 in tutto, da inserire in tutte le linee dell'azienda ma soprattutto in Circumvesuviana, dove la carenza di personale viaggiante è cronica e il ricorso allo straordinario sistematico. Sono oltre 500 ad aver presentato la domanda: un numero molto alto, se si considera che veniva chiesto di possedere già l'abilitazione per la guida del treno o l'accompagnamento al conducente. Si tratta di una sorta di patente che si prende tramite scuole di formazione ferroviaria. L'assenza di questi requisiti ha costretto l'Eav, in passato, ad avviare dei corsi di formazione per i vincitori dei concorsi di qualche anno fa che, complici Covid e burocrazia, non si sono ancora conclusi. I vincitori del concorso del 2018, infatti, sono entrati in organico nel 2020 e da allora stanno facendo solo i capitreno proprio perché il loro iter formativo non si è ancora concluso.

Le prove preselettive iniziate ieri, che si svolgeranno presso la sede di Città della Scienza ancora per i prossimi giorni, consistono in un test professionale attinente alle materie indicate per ciascun profilo e sono propedeutiche agli step successivi che inizieranno nei primi mesi del 2023. Al termine del percorso concorsuale i nuovi assunti affronteranno la formazione obbligatoria prevista dall'agenzia per la sicurezza ferroviaria (Ansfisa) per i vari profili professionali che durerà circa sei mesi, dopo i quali saranno finalmente inseriti nell'organico aziendale e operativi per la circolazione ferroviaria. Attualmente in Circumvesuviana lavorano circa 120 macchinisti, ma ne servirebbero molti di più per coprire tutti i turni. Molti di loro sono prossimi alla pensione, altri potrebbero perdere l'idoneità a stare sui treni col passare degli anni, poiché le visite mediche a cui vengono sottoposti sono sempre molto scrupolose. Ecco perché l'Eav deve fare ricorso alle ore di straordinario che, peraltro, può essere legittimamente rifiutato dal lavoratore. Proprio il rifiuto dello straordinario, in passate occasioni, è diventata una forma di protesta, quando ci sono state vertenze particolarmente complicate.