Arrestato nella sua abitazione in via Biancardi a Frattamaggiore. Un 34enne pakistano è stato bloccato dai poliziotti poiché destinatario di un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità francesi, il 16 giugno 2020, per il reato di tentato omicidio in concorso commesso il 4 settembre 2017.