Concorso presidi, boom al Sud: è record in Campania, settemila candidati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 30 Dicembre 2017, 09:44 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 09:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Più di 35mila domande per 2.425 posti. Poche chance per riuscire a vincere. Sono i numeri del concorso dei presidi. Le iscrizioni per la prova preselettiva si sono chiuse ieri e non è stato superato il precedente record del 2011 che vide pronti a fare i dirigenti scolastici ben 42mila candidati.La maggior parte degli aspiranti dirigenti sono donne (il 70,7%), hanno in media 49 anni e poco meno della metà, ovvero 16.353 persone ha presentato domanda da tre regioni del Sud: Campania, Sicilia e Puglia.In Campania numeri da record. In termini di domande ha superato di quasi 1500 iscrizioni il precedente concorso quello del 2011, caratterizzato da corsi, ricorsi e inchieste. Sono state infatti presentate 7.039 domande di iscrizione, seguita da Sicilia con 5.595, Lazio con 3.887, Puglia con 3.719 e Lombardia 3.051. Saranno inoltre 15 i candidati residenti all'estero che sosterranno la prova preselettiva nel Lazio come previsto dall'articolo 6 del bando di concorso emanato a novembre.