Dirigenti scolastici, veleni sul concorso ed esposto alla magistratura

Giovedì 18 Aprile 2019, 11:00

Ombre sul concorso dei dirigenti scolastici e scattano le denunce. Rosaria è di Torre del Greco, preferisce non rivelare dove insegna (comunque sempre a Torre) e il suo cognome. La sua firma è tra gli aspiranti dirigenti scolastici che non sono riusciti a superare lo scritto e che si sono rivolti alla Procura della Repubblica di Roma. Sono in tutto 271 candidati rappresentati dagli avvocati Pierpaolo Dell'Anno e Giuseppe Murone che hanno deciso di portare all'attenzione della magistratura alcune circostanze considerate dubbie sull'espletamento del concorso. I candidati a questo concorso, che questa volta è di natura nazionale e non regionale come quello del 2011, che si sono presentati alla prova preselettiva sono stati 34850 e alla fine solo 3795 sono riusciti ad arrivare all'orale, tra questi 425 campani. Una piccola percentuale. I posti messi a bando sono 2925, ma la graduatoria vale tre anni quindi senza dubbio i promossi entreranno tutti.