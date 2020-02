Concorso Regione Campania, accolto il ricorso del Formez: le prove ricominciano

Sono stati accolti i ricorsi al Consiglio di Stato depositati ieri dalla Regione Campania e dal Formez e discussi nel corso delle mattinata dalla V sezione del Consiglio di Stato. I giudici hanno quindi sospeso l'ordinanza del Tar della Campania, le prove adesso possono ricominciare in attesa dell'udienza di merito fissata per il prossimo 5 marzo. A firmare il decreto cautelare monocratico il presidente della V sezione Francesco Caringella.



Ultimo aggiornamento: 19:12

«Siamo soddisfatti - hanno dichiarato i titolari dello studio Leone Fell - poiché il Consiglio di Stato nel bilanciamento degli interessi ha deciso di far continuare il concorso, ma allo stesso tempo consentirà solo ai nostri ricorrenti di continuare l’iter concorsuale, accogliendo la nostra tesi della ammissione in sovrannumero. Per questa ragione proporremo un nuovo ricorso straordinario per consentire a tutti gli esclusi di essere ammessi alle prove scritte».