Concorso Regione Campania, slitta il termine per la correzione dei test

Il maxiconcorso della Regione Campania per 2.175 assunzioni negli enti pubblici è ancora fermo. I risultati delle prime prove, svoltesi alla Mostra d'Oltremare dal 2 al 24 settembre, non sono ancora noti. La fase di correzione delle prove preselettive, che secondo il Formez si sarebbe conclusa al massimo entro la fine di ottobre, non è terminata. Un ritardo piuttosto sorprendente, considerato che lo stesso governatore De Luca, nelle scorse settimane, aveva ripetutamente sollecitato il Formez a sbrigare le pratiche in tempi brevi.

«Stiamo facendo la guerra con il Formez per chiudere entro quest'anno il concorso», aveva dichiarato De Luca l'11 ottobre scorso. L'ira del presidente della Regione scaturiva dal ritardo nell'avvio delle correzioni dei test a risposta multipla. Il 17 ottobre, poi, l'Istituto aveva annunciato l'inizio dei controlli, con la scansione dei fogli a lettura ottica della prima sessione. «Si parte con la correzione - aveva comunicato il Formez- delle prove dei partecipanti alla categoria economica D (8 profili)».



Ha riguardato i test dei laureati che concorrono per 950 posti nella pubblica amministrazione. Subito dopo, è stata la volta dei test dei diplomati, che concorrono per altri 1.225 posti. La platea dei candidati al concorsoè enorme. I partecipanti alle prime prove sono stati oltre 140mila, tra diplomati e laureati. Da questi occorrerà selezionarne circa 10mila per la seconda prova, che determinerà un'ulteriore scrematura, dalla quale verranno fuori i circa 2.700 ammessi al corso di formazione di 10 mesi finanziato dalla Regione.

Il 28 ottobre il Formez ha scritto: «Concorso Ripam Campania, prosegue la correzione degli elaborati. Non appena ufficiali, saranno pubblicati gli elenchi di quanti passeranno alla prova successiva».



L'obiettivo della Regione è quello di terminare le prime due prove entro la fine del 2019. I tempi si sono allungati, prevedibilmente per l'ingente mole di test. La correzione di quelli della categoria D - ovvero i laureati - dovrebbe essere già conclusa. Più lunghe le pratiche per la categoria C, quella dei diplomati.

La procedura seguita dal Formez prevede prima la scansione ottica delle prove relative ad una sessione con l'attribuzione del punteggio, seguita dalla scansione delle schede anagrafiche e dalla rilevazione dei dati con acquisizione del codice prova, riportato sulla scheda anagrafici.

