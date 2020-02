​Concorso Regione Campania, lunedì “open day” per il ricorso e prove delle irregolarità

Lunedì 24 febbraio, alle 11, gli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e i legali dello studio Leone-Fell & C. incontreranno i giornalisti all’hotel Starhotels Terminus (piazza Garibaldi 91 Napoli) per una conferenza stampa sugli sviluppi della vicenda legata al concorso Ripam Campania, in vista anche della discussione che si terrà al Tar il 25 febbraio per i ricorsi presentati dai candidati della Categoria C.



Nel corso dell’incontro con la stampa saranno mostrate alcune foto scattate durante le prove al Palapartenope.



Nel pomeriggio, alle 15,30, nel corso di un incontro pubblico con i candidati che hanno già aderito o che intendono aderire al ricorso gli avvocati Francesco Leone, Simona Fell, Ciro Catalano e Floriana Barbata spiegheranno non solo come tutelare i propri diritti nei concorsi attivi, ma soprattutto quali irregolarità nel concorso in questione rischiano di penalizzare il merito.

