Concorso Regione Campania, il Consiglio di Stato ammette i 12 ricorrenti

Il Consiglio di Stato ha confermato l’ammissione con riserva alle prove scritte del concorsone Ripam Formez dei 12 candidati che avevano fatto ricorso al Tar per essere riammessi ai test. È l’esito di un’ordinanza in sede giurisdizionale della Sezione quinta del Consiglio di Stato. «L’ordinanza conferma le nostre censure», dichiarano gli avvocati Francesco Leone, Simona Fell e Ciro Catalano che hanno difeso i ricorrenti. «Siamo lieti di aver ottenuto giustizia per i nostri candidati, che rientrano così a pieno titolo nel concorso», concludono i legali.

