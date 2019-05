Concorso sospetto al Cardarelli, via alla class action: troppe anomalie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 25 Maggio 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È pronta la class action. Il caso del concorso per i 20 posti da infermiere indetto dall'azienda ospedaliera Cardarelli passerà al vaglio della Procura di Napoli. Sono oltre un centinaio i candidati che in questi giorni si sono fatti avanti per segnalare presunte irregolarità e anomalie, rivolgendosi a un pool di avvocati per essere tutelati in questa vicenda, ammesso che saranno effettivamente ravvisati profili di illegalità. Ma andiamo con ordine. La prova in questione è la terza prova scritta dell'iter concorsuale, quella pratica. Si è svolta il 16 e il 17 maggio. Ed è finita presto al centro di chiacchiere e sospetti per via di un messaggio audio e di alcune chat diffuse su un gruppo Facebook poi chiuso, e nelle quali si fa riferimento a presunte soffiate su argomenti che sono poi effettivamente stati quelli oggetto della prova. Di qui il caso, di cui si sta tanto discutendo in questi giorni. Se avrà o meno risvolti giudiziari, è troppo presto per dirlo. Bisognerà chiarire l'attendibilità dell'audio e le chat diffuse e verificare se risalgono ai giorni precedenti o successivi a quelli della prova. Ovviamente è un dettaglio che fa la differenza. La piena chiarezza su questa storia la si attende ora dalla magistratura a cui i candidati intendono presentare un esposto contro ignoti, forse già lunedì. Intanto al Cardarelli è stata nominata una nuova commissione per il concorso.