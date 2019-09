CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 27 Settembre 2019, 08:24 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2019 08:40

Per fare il vigile urbano a Napoli bisogna tentare almeno di somigliare un poco a Rambo. Perché tra i requisiti per accedere al concorso per l'assunzione di 96 agenti di Polizia municipale a tempo determinato, a Palazzo San Giacomo chiedono performance fisiche importanti e per qualcuno, anzi per la maggioranza degli aspiranti poliziotti municipali questo potrebbe essere un problema serio. Perché impiegare - per esempio - massimo 4 minuti per percorrere 800 metri sembra facile ma non è così.