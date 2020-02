Concorsone Campania, il Tar ammette alla prova 12 esclusi della categoria C

Il Tar della Campania ha ammesso con riserva i candidati della categoria C che non avevano superato le prove preselettive del concorsone bandito dalla Regione. Dodici in tutto i ricorrenti dello studio Leone-Fell. E questa volta non c' è stato nessun braccio di ferro con i legali della Regione e del Formez. Tutti si sono trovati d'accordo nel far ammettere con riserva i ricorrenti della categoria diplomati. Verrà fissata per loro una prova suppletiva. La procedura, dunque, va avanti.

