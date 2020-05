Concorsopoli a Sant'Anastasia, assunti licenziati dal Comune: «Danno d'immagine»

I beneficiati di «Concorsopoli» non lavoreranno al Comune: il segretario generale Gianluca Pisano, nominato dal commissario prefettizio Stefania Rodà, ha annullato le relative determine di ottobre 2019 e disposto la caducazione dei contratti di lavoro. Nella determina che da ieri è sull'albo pretorio del comune di Sant'Anastasia si fa riferimento preciso al procedimento penale e alle ordinanze di applicazione di misure cautelari che hanno decapitato la precedente amministrazione guidata dall'ormai ex sindaco Lello Abete, tuttora agli arresti domiciliari come gli altri indagati: l'ex segretario comunale Egizio Lombardi, l'ex consigliere Pasquale Iorio e l'imprenditore salernitano, titolare dell'agenzia selezioni e concorsi, Alessandro Montuori.

AMMISSIONE

Ad eccezione di Abete, tutti gli altri hanno ammesso le condotte criminose finalizzate a truccare i concorsi pubblici, con posti «venduti» in cambio di somme che vanno dai 20 ai 50mila euro. Una prassi che, per quel che riguarda Lombardi e Montuori, veniva messa in pratica anche in altre città: Cercola, Pimonte, Cardito e molte altre che finora vedono ancora in posti apicali i concorrenti che avrebbero pagato o sarebbero stati in altri modi favoriti. «Un danno di immagine per l'amministrazione comunale» si legge nella determina di annullamento che cita uno dietro l'altro i titoli dell'inchiesta de «Il Mattino» e una nota di febbraio con la quale il commissario Rodà mette nero su bianco che «si ravvisano aspetti di irregolarità nei concorsi, in difformità dei principi di trasparenza e imparzialità posti a presidio della correttezza dell'azione amministrativa che deve essere costantemente orientata alla tutela degli interessi pubblici e non può prescindere dai principi costituzionali di buon andamento, legalità, imparzialità e trasparenza». Con la stessa nota, il commissario demandava al responsabile gli atti consequenziali. Nel frattempo alcuni vincitori, assistiti dai loro legali, si dichiaravano estranei ai fatti e chiedevano di non annullare la procedura in assenza di una sentenza passata in giudicato. Ma il viceprefetto Rodà ha deciso di prendere in esame un altro aspetto: «Il punto di partenza - ha detto - è la tutela dell'imparzialità della pubblica amministrazione che deve operare evitando ogni arbitrio, favoritismo, interferenza illecita. Anche il solo discredito caduto sul comune di Sant'Anastasia esige una pronta reazione capace di ristabilire la fiducia».

