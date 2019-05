Martedì 7 Maggio 2019, 15:28

Condannato in via definitiva per tentato omicidio e lesioni aggravate, Agim Bislimi, 59 anni, originario della Serbia, se ne era scappato in Germania. Per rintracciarlo si è mossa da tempo la Squadra mobile della Questura di Napoli avviando un'attività investigativa nel territorio tra Napoli e Caserta, ed in particolare nelle zone di Ponticelli e Secondigliano dove il pregiudicato dimorava in precedenza.L'uomo è stato rintracciato in Germania, dove si era rifugiato, così è stato chiesto il mandato di cattura europeo. La polizia tedesca ha bloccato l'uomo che verrà estradato in Italia per scontare sei anni di reclusione.