Ieri sera i falchi della squadra mobile hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione in vico delle Nocelle a Napoli, G.A., 58enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione emesso lunedì dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

Era condannato alla pena di 5 anni di reclusione per i reati di rapina ed estorsione commessi a Salerno nel 2014.