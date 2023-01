Condannato per ricettazione, arrestato in hotel a Napoli

Arrestato a Napoli in un hotel di corso Novara, S.S., 34enne bulgaro, in esecuzione di un ordine per la carcerazione, emesso il 6 settembre scorso dalla Procura della Repubblica, Tribunale di Palmi, Ufficio esecuzioni penali. Il giovane è stato condannato alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 600 euro per ricettazione, commessa a San Ferdinando nel 2017.