E' stato condannato a tre anni in primo grado l'ex presidente di Bagnolifutura ed ex vice sindaco di Napoli Sabatino Santangelo per la mancata bonifica di Bagnoli e delle aree dell'ex Italsider ed ex Eternit. Oggi Santangelo ha scritto una lunga lettera ai giornali:Poiché ritengo di essere una persona civile sono dell’opinione che una sentenza possa essere criticata solo dopo che sia stato possibile leggerne le motivazioni. Prima si possono solo ricordare alcune circostanze di fatto che consentano ai giornali una compiuta informazione sulle circostanze che della sentenza costituiscono il presupposto.In questa linea pare quindi giusto chiarire innanzitutto che nel processo così detto di Bagnoli, nel quale sono stato condannato a tre anni per disastro ambientale colposo e truffa aggravata ai danni dello Stato non sono stato sentito neanche dal portiere del Tribunale e quindi non dal Pubblico Ministero, non dal GIP, non dal Collegio Giudicante. Nessuno quindi ha ritenuto utile sentire quello che avrei voluto e potuto chiarire.In secondo luogo mi pare giusto segnalare che se fosse vera la tesi di una inesistente oppure pessima realizzazione della bonifica, è in ogni caso del tutto incomprensibile l’assenza in questo processo dell’Impresa Esecutrice dei lavori (selezionata con una regolare e non contestata gara europea), della Direzione dei lavori (anch’essa individuata con gara europea) e della Commissione di Collaudo nominata dal Ministro dell’Ambiente. E a questa notazione consegue che se i lavori fossero stati eseguiti male, non essendo stato né contestato né accertato che alcuno degli imputati si sia appropriato di un solo euro, Bagnolifutura dovrebbe essere parte lesa. Quindi le tre funzioni per la realizzazione della bonifica sono state tutte svolte da persone esterne alla Bagnolifutura; nessuna di queste è finita sotto processo.Tenuto conto che l’imputazione di disastro ambientale è stata derubricata da dolosa a colposa, francamente mi riesce difficile comprendere come avrei potuto agire con artifizi e raggiri. Sarà del pari interessante comprendere come sia possibile che a fronte di 9.000 carotaggi fatti dalla Bagnolifutura, nonché da una ulteriore serie di accertamenti ambientali pure effettuati dagli Enti preposti al controllo, sia stato possibile accertare la non avvenuta bonifica, e veder pronunciare una condanna, sulla base di quelle poche decine di accertamenti (carotaggi e/o “trincee”) fatte dai consulenti tecnici sia del Pubblico Ministero, sia del Tribunale.Mi sia qui consentita una considerazione di carattere personale. In 50 anni di attività professionale, caratterizzata peraltro dalla qualifica di pubblico ufficiale, non ho mai (dico mai) avuto alcun addebito di nessun genere, neppure di ordine contravvenzionale, né dagli organismi preposti all’amministrazione né dagli uffici deputati al controllo della professione, né dalla clientela e tantomeno ho mai avuto accuse per aver usato artifizi o raggiri per raggiungere un qualsiasi obiettivo.Sentirmi ora accusare di raggiri e di artifizi nell’ambito delle mie cariche pubbliche, è cosa poco comprensibile e l’accusa avrebbe potuto e dovuto accertare questa circostanza processuale ascoltandomi.Ma c’è di più. Avrei commesso una truffa aggravata ai danni dello Stato ai fini di far giungere alla Bagnolifutura, società totalmente pubblica in proprietà del Comune, della Provincia e della Regione, risorse che non sarebbero poi state utilizzate per la bonifica, falsa o erronea che sia, ma al solo fine tenere in piedi la Società per miei interessi personali.Detto questo, non avendomi la Procura contestato di aver mai assunto alcuna persona nella Bagnolifutura, né di essermi avvalso della Società per fini personali attuando loschi traffici di voti di scambio per conquistare ipotetici scranni alla Camera, al Senato, alla Regione, né di aver mai svolto alcun ruolo o funzione attinente al mio mestiere di notaio per la Bagnolifutura o per soggetti in qualunque modo alla stessa collegati, mi domando: quali sarebbero stati i miei interessi personali a tenere in piedi la Bagnolifutura, della quale dal 2006 non ero più presidente.Inoltre dai rilievi del Pubblico Ministero appare che quale Vicesindaco mi sia speso oltre il dovuto per portare avanti progetti e varianti. E che dubbio c’è che mi sono attivato per fare procedere Bagnolifutura? Era questo il compito assegnatomi, con specifica delega, dal Sindaco. Sarei venuto meno ai miei compiti istituzionali se fossi rimasto inattivo anziché spingere per il recupero del sito attraverso i nuovi progetti di bonifica e le nuove varianti richieste dalla Società e dal Comune. In altre parole ho fatto solo il mio assoluto dovere cercando di ottenere l’approvazione di quanto necessario al fine di portare a termine i lavori di bonifica e di recupero. L’ho fatto, sono orgoglioso di averlo fatto e lo rifarei. E in merito all’approvazione delle varianti è bene ricordare che le stesse, prima di essere licenziate con decreto del Ministro dell’Ambiente, raccoglievano in sede istruttoria il parere favorevole dell’Istituto Superiore della Sanità, dell’ISPRA, della Segreteria Tecnica Bonifiche del medesimo Ministero, organismi per i cui rappresentanti la Procura non ha ritenuto di procedere.Piuttosto si domandino i giudici di chi è la responsabilità della totale distruzione di tutto quello che era stato realizzato, oggi totalmente vandalizzato e distrutto: la porta del Parco, il Parco dello Sport, il Turtle Point e quant’altro, con il conseguenziale sperpero di centinaia di milioni pubblici. Questo è il vero scandalo, non la bonifica realizzata per oltre il 60% delle aree e certificata da tutti gli Enti preposti dalla Legge; e tanto per ricordarli: Provincia, Arpac, Ministero dell’Ambiente, Istituto Superiore di Sanità, il tutto controllato dal Ministero delle Finanze prima di licenziare ciascun mandato di pagamento.Vorrei pure sottolineare, ma nessuno più ricorda, che parte delle risorse disposte dallo Stato per la Bagnolifutura furono destinate dalla legge ad accompagnare alla pensione circa 150 operai che la Bagnolifutura ebbe in eredità dalla “Bagnoli SpA” (leggi IRI).Per concludere è bene considerare che il coordinamento tra Istituzioni è sicuramente un fatto positivo, così come è un fatto posititvo l’interessamento del Governo per Bagnoli. C’è però bisogno di serietà, non di demagogia. La cabina di regia, il commissario di governo e il soggetto attuatore, continuano a fare periodici annunci. Dall’approvazione del decreto “sblocca Italia” sono trascorsi 3 anni e mezzo. Il Commissario è stato nominato a settembre 2015 (circa un anno di tempo per una nomina). Il Presidente del Consiglio affermò che il Commissario avrebbe completato la bonifica in 24 mesi; l’allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio lo confermò in un’intervista a Il Mattino nel novembre 2015. A febbraio 2018 non si è ancora iniziato a lavorare. E non si dica che è colpa del sequestro delle aree e quindi del processo penale. Il processo penale non c’entra perché il 40 % dei suoli non sono mai stati sottoposti a sequestro giudiziario; tra queste, ad esempio, l’area ex Eternit, quella inquinata dall’amianto; si poteva intervenire da subito, eppure è stato lasciato tutto fermo. La Bagnolifutura, in tre anni, bonificò circa il 60% della superficie portando in discarica oltre 45.000 tonnellate di materiale contenente amianto. Nemmeno la Procura, dopo aver indagato, ha ritenuto contestare questo dato. Da allora quindi cosa è stato fatto?Il Commissario di Governo ad aprile 2017 ha comunicato, con non poca enfasi, che erano state portate a discarica 450 tonnellate di amianto (poca cosa rispetto a 45.000 tonnellate) che, sia detto per inciso, erano già state scavate dalla Bagnolifutura e stoccate temporaneamente nell’area.Nel gennaio 2017, invece, il soggetto attuatore aveva comunicato il completamento della bonifica degli arenili. Peccato che ha omesso di ricordare che si trattava di aree demaniali per le quali la bonifica era da sempre competenza dello Stato e non della Bagnolifutura. Come dire: il Governo commissaria sé stesso e, poi, si vanta del lavoro fatto. E’ del tutto evidente che alla bonifica degli arenili Bagnolifutura è totalmente estranea.E per finire. Con la conferenza stampa di alcune settimane fa tutti i soggetti interessati, a commento delle verifiche dell’ISPRA, dichiaravano che la bonifica deve essere rifatta daccapo e nel contempo annunciavano la gara per la progettazione della bonifica stessa. Di grazia, come si fa a dire che la bonifica va rifatta integralmente se non si dispone ancora del relativo progetto?In attesa quindi delle motivazioni della sentenza non posso non esprimere stupore ed amarezza per una condanna relativa a fatti avvenuti, secondo la stessa ipotesi dell’accusa, successivamente al giugno 2006, momento nel quale è cessato il mio incarico di presidente di Bagnolifutura nella cui attività di gestione ed organizzazione non ho mai interferito nella qualità di Vice Sindaco, se non al fine di sollecitare la realizzazione delle bonifiche.Da quanto precede appare evidente che proporrò appello a questa sentenza e se necessario arriverò in Cassazione.L’unica considerazione che mi resta da fare è questa: in un tale stato di cose quale persona onesta e di buon senso si avvicinerà mai all’amministrazione della cosa pubblica?