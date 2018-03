Giovedì 1 Marzo 2018, 15:35 - Ultimo aggiornamento: 01-03-2018 15:35

Bus Anm ridotti in città nel weekend delle elezioni. A causa dell’elevato numero di autisti chiamati negli uffici elettorali come presidenti, scrutatori o come rappresentanti di lista l’azienda dei trasporti ha dovuto rivedere il piano di esercizio delle linee.«In occasione della tornata elettorale di domenica 04/03/18 - comunica in una nota - per tenere conto della ridotta disponibilità di personale a causa della partecipazione alle attività dei seggi elettorali, sarà prevista una rivisitazione dell’offerta di servizio su gomma».Nello specifico:Sabato 03/03: è programmato un servizio tipo festivo eccezion fatta per le linee R4-201-140-181-R6-C12-C16-C21-C31-168-151-158-191-192-601 e notturni per le quali l’esercizio resta ordinario;Domenica 04/03: l’esercizio sarà limitato principalmente alle seguenti linee prioritarie R4-201-254-178-182-184-C63-532-140-502-618-C12-181-R6-C16-C31-C33-R6-143-165-168-C67-116-151-158-175-191-192-154-195-ALIBUS-R2-R5-601-notturni;Lunedì 05/03: è programmato un servizio tipo ‘sabato’ eccezion fatta per le linee R4-201-140-181-R6-C12-C16-C21-C31-168-151-158-191-192-601 per le quali l’esercizio resta ordinario.Il servizio cimiteriale non sarà programmato nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 marzo.Attivazione linea 621 nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 marzo 2018.Per la sospensione dell’esercizio della funicolare di Mergellina, sabato 3 e domenica 4 marzo sarà attivata la linea occasionale 621 sul seguente percorso:Mergellina (alt. fermata ANM n. 2140 alt. funicolare), via Caracciolo, Via Orazio, Via Manzoni (altezza funicolare), Via Stazio, Via Orazio, Mergellina.La prima corsa è fissata alle ore 06:45 da Mergellina, l’ultima alle ore 18:50 da via Manzoni con frequenza di 40’.