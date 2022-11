Un cambio di passo repentino, un ripensamento, insomma una marcia indietro che ha gettato nello sconforto 25mila napoletani, cioè 25mila famiglie che da 40 anni aspettano il condono edilizio. E anche il Comune che ha voglia di mettere ordine in quelle zone della città dove l’abusivismo è più diffuso e di fare cassa perché il condono è oro e per Palazzo San Giacomo sfora i 70 milioni. A fare l’inversione a U - nello specifico - è la “Sovrintendenza archeologica belle arti e paesaggio” che chiameremo più semplicemente Sovrintendenza. Che ha competenza per gli abusi edilizi commessi in zone vincolate si tratta appunto di 25mila pratiche.

I condoni senza risposta dal 1985 complessivamente sono 65mila, la restante parte circa 40mila è in carico al Comune. Che per mancanza di personale, di mezzi e per una burocrazia troppo complessa non riesce a smaltirle. A dire no alla revisione del protocollo d’Intesa con il Comune del 2011 - per snellire le procedure su pratiche in zone vincolate - è stato il 6 luglio il sovrintendente Luigi La Rocca. E dal 21 settembre anche il suo successore Salvatore Buonomo è sulla stessa linea. Interlocuzioni che il Municipio retto dal sindaco Gaetano Manfredi ha provato ad avere, ma di fronte ha trovato a oggi un muro di gomma. La questione è vista in maniera diametralmente opposta dalle parti in campo. Per la Sovrintendenza si deve partire dagli abbattimenti per poi arrivare a nuovi criteri.

Il ragionamento che si fa a Palazzo San Giacomo è invece un altro, cioè ripartire per sbloccare il pianeta condono da quello che si può sanare. Metodo che l’Amministrazione vuole applicare alla sua corposissima quota di pratiche ancora al palo - 40mila in zone non vincolate giova sottolinearlo - mettendo in campo nuovi arrivi in termini di personale dai concorsi e dalla short list di 80 professionisti esterni abilitati al trattamento delle pratiche. Cioè creando una task force vera e propria. In questa cornice la cosa certa è che il documento spedito in Comune dalla Sovrintendenza tratteggia effettivamente un quadro assai più laborioso sul fronte dell’ente di piazza Plebiscito.



Cosa scrive La Rocca al Comune, tra gli altri alla vicesindaca e assessore all’urbanistica Laura Lieto? «Come anticipato nel corso dell’incontro preliminare sulla tematica del condono edilizio in aree di interesse paesaggistiche del territorio comunale il 6 luglio, si propone la sospensione della trasmissione a questo Ufficio delle pratiche di Condono da sottoporre a valutazione di compatibilità paesaggistica nelle more dell’aggiornamento, modifica e integrazione congiunta del “Protocollo d’Intesa del 2011 per la valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi di edilizia abusivi eseguiti sul territorio del Comune di Napoli oggetto di istanze di condono edilizio».

Insomma, tutto stoppato e accordo stracciato quando era in dirittura di arrivo. Con il Comune molto infastidito perché la realtà è che quasi totalità delle abitazioni abusive in attesa di condono, nel corso degli anni, hanno mutato forma e se possibile l’abuso è cresciuto ancora di più. C’è chi ha aggiunto una finestra, chi un patio, chi una veranda, chi un bagno alzando un muretto fuori al terrazzino e molto altro. Un paesaggio urbano che nella confusione ha trovato una sua dimensione. La sostanza è che più passa il tempo e più peggiorano le cose di qui la volontà di accelerare sui condoni.

Gli abusi su zone vincolate si concentrano nelle aree dei Campi Flegrei, Parco delle Colline, Posillipo e Agnano. A confermare l’assoluta lentezza dello smaltimento delle pratiche basta vedere le somme messe a bilancio dal Comune: nel 2013 2 milioni e 445mila euro, poi tre anni di buio, nel 2017 3 milioni e 453mila. Altri 3 milioni fino al 2019 poi di nuovo nulla. La proiezione che Palazzo San Giacomo aveva fatto era di 8-10 milioni l’anno. E si arriva così all’epoca di Gaetano Manfredi sindaco e dell’assessore alle finanze Pier Paolo Baretta che su questa tematica stanno cercando di correre ai ripari. Al riguardo l’assessore all’Urbanistica Laura Lieto sta studiando i dossier per cercare di riaprire un dialogo costruttivo con la Sovrintendenza. Forte anche dal sentiment che arriva dalla Commissione locale del paesaggio organismo i cui membri sono stati eletti dal Consiglio comunale. Quello che trapela dalla Commissione è che «Ci sono cose non sanabili come gli abusi nel Parco delle colline» ma anche che «ci sono abusi commessi 30 anni fa e che vanno valutati».