Condono a Ischia, pasticcio decreto: fermi i cantieri della ricostruzione

Giovedì 28 Marzo 2019, 11:30

Nemmeno un mattone è stato ancora alzato e il decreto per la ricostruzione, salvo proroghe, scade il 16 maggio. Paradossi di Ischia, colpita dal terremoto dell'agosto 2017, ma che non può accedere alle procedure semplificate sui condoni edilizi voluti dalla Regione. Norme che scadono improrogabilmente il prossimo 31 dicembre. «Speriamo che palazzo Santa Lucia ci dia una mano sennò è la fine», dicono i sindaci che solo tra qualche giorno vedranno entrare in servizio nuovo personale per esaminare le procedure di ricostruzione. Richieste di sanatoria comprese.Il nodo dell'isola colpita dal sisma è sempre quello degli abusi edilizi. Richieste su richieste in base alle sanatorie del 1985, del 1994 e del 2003. Ovvero l'ultimo condono edilizio a cui non ha aderito la Campania ma che è stato previsto, per decreto, per le case dei tre comuni danneggiati. E se esamini una pratica, devi esaminarle tutte se vuoi iniziare a ricostruire. Non puoi, magari in una stessa strada o in uno stesso palazzo, esaminare una domanda e non un'altra. Perché serve un piano armonico per ricostruire. Ma oggi si scopre che le procedure semplificate da una legge regionale del 2004 (i cui termini scadono a dicembre) non valgono per la sanatoria del 2003. Che interessa il 30 per cento delle domande presentate. Sembrano dettagli ma non lo sono perché le procedure semplificate prevedono meno documenti da presentare e meno tempo rispetto alla procedura ordinaria. E il tempo serve se il decreto del governo Conte prevede che «occorre assicurare le istanze di condono entro sei mesi dal presente decreto». Un mese e mezzo da oggi. Una corsa contro il tempo.